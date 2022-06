LPI-EF: Brand in Nöda

Sömmerda (ots) - Ein gelbes Simson Moped S51 fiel am vergangenen Wochenende in Sömmerda in die Hände eines Diebes. Das Moped hatte der Eigentümer auf dem Hinterhof einer Apotheke in der Straße des Aufbaus abgeschlossen abgestellt. Am Sonntagvormittag wurde der Diebstahl bemerkt und der Polizei gemeldet. Der Wert des Mopeds wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda unter ...

