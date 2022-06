Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lautstarker Streit führt zur Verhaftung

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Bürger informierte die Polizei am Nachmittag des vergangenen Samstags über den lautstarken Streit eines Paares in ihrer Wohnung in der Erfurter Johannesvorstadt. Aus Sorge um das Wohl der Beteiligten hatte der Mann bereits erfolglos versucht, die Situation zu beruhigen. Erst mit Eintreffen der Beamten konnten die Streithähne getrennt werden, bevor es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Da gegen die 27-jährige Beteiligte aber ein Haftbefehl vorlag, wurde sie zunächst festgenommen. Erst nach Zahlung der offenen Geldstrafe in vierstelliger Höhe, konnte sie wieder entlassen werden. (CP)

