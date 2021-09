Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Fahndungstreffer bei Buskontrolle

Oelsnitz/Vogtl. (ots)

Auf dem Parkplatz Magwitz nahe der Autobahnanschlussstelle Pirk an der A 72 verhafteten Bundespolizisten in der vergangenen Nacht einen 28-jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Gegen ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Dresden wegen sexueller Nötigung und versuchter Vergewaltigung, in einem Fall in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, vor.

Die Beamten hatten die Ausschreibung im Rahmen der Kontrolle eines Fernreisebusses festgestellt, einer der Insassen war der derzeit wohnsitzlose Mann.

Er kam zunächst in die Justizvollzugsanstalt Zwickau und wurde am heutigen Vormittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Zwickau vorgeführt, welcher die angeordnete Untersuchungshaft aufrecht erhielt.

