Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeug aufgebrochen

Kölleda (ots)

Am Samstag (11.06.22) stellte der 42jährige Geschädigte am Streitseebad in Kölleda fest, dass durch unbekannte Täter, in der Zeit von 17:30 Uhr - 18:10 Uhr, die Seitenscheibe seines Pkw's Peugeot eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Bauchtasche, samt Portemonnaie (mit Bargeld und Personaldokumenten) entnommen wurde. Den Beuteschaden schätzte der Geschädigte auf ca. 100 EUR. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde Sachschaden von ca. 300 EUR verursacht.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (FS)

