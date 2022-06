LPI-EF: Durch Sonne geblendet

Landkreis Sömmerda (ots) - Montagabend erschien eine 73-jährige Frau auf dem Polizeirevier in Sömmerda. Sie war am Nachmittag Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 16:00 Uhr war sie in Elxleben in einem Supermarkt einkaufen gewesen. Dort wurde sie von einer unbekannten Frau mit gebrochenen Deutsch angesprochen. Während die Seniorin abgelenkt war, stahl ein Mann aus ihrer Handtasche die Geldbörse mit sämtlichen Papieren. Noch bevor die 73-Jährige den Diebstahl ...

