LPI-EF: In Kindergarten eingebrochen

Erfurt (ots) - Einen Volltreffer landeten Polizisten in der Nacht zu Dienstag in Erfurt. In der Oststraße hatte eine Streife einen 32-jährigen Mann kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam zu Tage, dass gegen den Mann ohne festen Wohnsitz zwei Haftbefehle wegen Leistungserschleichung und Unterschlagung vorlagen. Der Gesuchte war nicht im Stande, die geforderten 2.400 Euro zu zahlen. Somit musste er für die nächsten 160 Tage eine Zelle in einem ...

