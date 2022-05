Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf ein Lebensmittelgeschäft in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und verschafften sich Zutritt in das Objekt. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten im Kassenbereich einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zur Spurensicherung wurde die Krimanalpolizei angefordert. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS)

