Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch lauten Knall geweckt

Kölleda (ots)

Unbekannte Täter sprengten am 21.05.22, 04:00 Uhr mittels eines nicht zugelassenen Böllers einen Zigarettenautomaten in Kölleda, Wilhelm-Pieck-Ring. Ihnen gelang es eine bisher unbekannte Zahl an Zigaretten zu entwenden. Der Automat wurde vollständig zerstört, wodurch ein Schaden von 2000,- EUR entstand. Durch den Knall wurde eine Anwohnerin aufmerksam und informierte die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten keine Täter dingfest gemacht werden. Zu den Tätern liegen bisher keine Hinweise vor. Personen die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der PI Sömmerda unter 03634-3360 zu melden. (FR)

