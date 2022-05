LPI-EF: Filmreife Verfolgungsjagd endet mit Festnahme

Erfurt (ots) - Ein betrunkener Mann beschäftige heute Morgen gegen 03:00 Uhr die Erfurter Polizei. Der 25-Jährige war in der Innenstadt in einer Bar versackt und hatte reichlich Alkohol konsumiert. Fast zwei Promille in der Atemluft führten schließlich dazu, dass er mit dem Wirt in Streit geriet. Der setzte den Querulanten schlussendlich vor die Tür. Verärgert darüber klopfe der Gast lautstark gegen die geschlossene Bar und warf eine Warnbarke nach dem Wirt. Das ...

mehr