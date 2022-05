Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieselspur überführt Dieb

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Morgen stahl ein polizeibekannter 41-Jähriger in Kölleda von einer Baustelle mehr als 100 Liter Diesel. Er transportiere seine Beute mit einem Fahrradanhänger ab. Was er dabei nicht bemerke: einer seiner Kanister hatte ein Leck. So zog sich eine Dieselspur bis zu einem Gartengrundstück nach Leubingen. Bauarbeiter bemerkten diese und verständigten die Polizei. Im Garten wurde der gestohlene Diesel festgestellt. Bei der Durchsuchung eines Containers stießen die Beamten außerdem auf zwei gestohlene Quads sowie mehrere Gramm Drogen. Die Fahrzeuge und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der gestohlene Diesel wurde dem Betreiber der Baustelle zurückgegeben. Gegen den 41-Jährigen wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell