Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche am Wochenende

Erfurt (ots)

Bei fünf Kellereinbrüchen verursachten unbekannte Täter am Wochenende im Erfurter Stadtgebiet erheblichen Schaden. Neben Lebensmitteln und Drogerieartikeln entwendeten die Einbrecher aus einem Keller in der Krämpfervorstadt mehrere Elektrowerkzeuge und ein Gravelbike im Wert von knapp 2.500 Euro. Aus einem weiteren Keller in der Erfurter Altstadt konnten die Diebe zwei hochwertige E-Bikes im Wert von über 12.000 Euro stehlen. Die Polizei empfiehlt, keine Wertgegenstände im Keller aufzubewahren. Zusätzlich sollten Fahrräder, auch im Keller, abgeschlossen bzw. an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen werden. (DS)

