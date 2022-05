Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr in der Nordhäuser Straße von Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Renault-Fahrerin war von der Erhard-Etzlaub-Straße auf die Nordhäuser Straße aufgefahren und stieß hier mit einer Straßenbahn zusammen, die stadtauswärts fuhr. Durch die Kollision wurde eine 45-jährige Roller-Fahrerin mit in den Unfall verwickelt. Beide Frauen sowie ein 5-jähriges Mädchen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 70.000 Euro. Die Nordhäuser Straße war über mehrere Stunden voll gesperrt. Von der Polizei wurde ein Gutachter hinzugezogen, da die genauen Umstände des Unfalls unklar sind. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Von Interesse sind hier vor allem Verkehrsteilnehmer, die hinter der Renault-Fahrerin fuhren und Passagiere aus der Straßenbahn. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0105943 entgegen. (JN)

