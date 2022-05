Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer flüchtet

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife wollte am Donnerstagnachmittag in Kindelbrück einen Radfahrer kontrollieren. Der 16-jährige Jugendliche trat aber in die Pedale und flüchtete vor den Beamten. Währenddessen griff er in die Hosentasche und warf etwas in ein Gebüsch. Die Polizisten stellten den Jungen und nahmen das Gebüsch genauer unter die Lupe. Hier stießen die Beamten auf mehrere Gramm Marihuana und einen Joint. Der 16-Jährige wurde an seine Eltern übergeben und erhielt eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. (JN)

