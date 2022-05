Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verletzt sich

Erfurt (ots)

Am Mittwochvormittag trieb sich ein Dieb in der Kleingartenanlage "Blauer Flieder e.V." in Erfurt herum. Der Täter trat die Tür einer Gartenlaube ein und zerschlug eine Fensterscheibe. Dabei muss sich der Täter verletzt haben, da überall Blutspuren zu finden waren. Die unbekannte Person durchwühlte die gesamte Hütte und stahl Bargeld sowie eine antiquierte, funktionsunfähige Pistole. Das Tatortteam der Erfurter Polizei sicherte vor Ort zahlreiche Spuren, die zur Überführung des Diebes beitragen werden. (JN)

