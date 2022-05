LPI-EF: Brennendes Auto sorgt für Behinderungen

Erfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Weimarischen Straße von Erfurt wurden am Dienstagmorgen drei Personen leicht verletzt. Eine 31-jährige Autofahrerin musste auf Höhe des Dittelstedter Wegs an einer Ampel bremsen. Hinter ihr hielten zwei Autos an. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte dies zu spät. Sie konnte eine Kollision trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern und schob die drei vor ihr ...

