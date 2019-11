Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Stelzenhaus brennt aus

Goch-Kessel (ots)

Aus unklarem Grund hat am späten Abend ein etwa 6qm großes Stelzenhaus in einem Garten am Sandsteg in Goch-Kessel gebrannt. Der Eigentümer startete zunächst eigene Löschversuche, bevor er die Feuerwehr um kurz vor 23 Uhr alarmierte. 2 Strahlrohre mussten eingesetzt werden, um das Holzhaus zu löschen. Ein unter dem Haus abgestelltes Kinder-Quad wurde durch das Feuer zerstört.

Die Brandursache ist unklar, Menschen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren rund 20 Kräfte der Löschgruppen Kessel und Asperden unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Georg Binn. Die Löscharbeiten dauerten rund 45 Minuten.

