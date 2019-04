Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Einbruch in Baumarkt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht zum Sonntag in den Baumarkt in der Zündholzstraße. Bislang unbekannte Täter öffneten Fenster und Türen brachial und zerstörten die Einbruchsmeldeanlage, in dem sie die Steuereinheiten aus der Wand rissen und auch Kabel durchtrennten. Ihren Versuch, bis in den Tresorraum vorzuschlagen, schlug jedoch fehl, so dass die Einbrecher abließen und flüchteten. In welcher Höhe Schaden entstand und ob ggfs. Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Einbruchszeit war die Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, zu melden.

