Feuerwehr Kalkar: Gasleitung brannte auf Baustelle

Kalkar (ots)

Am 05.10.2023 wurde um 9.13 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar der Löschzug Ost, bestehend aus den Löschgruppen Appeldorn, Niedermörmter und Hönnepel, zu einer brennenden Gasleitung alarmiert. Bei Baggerarbeiten wurde beim setzen der Seitenteile, der Spunddielen, um eine Ausschachtung zu sichern eine Gasleitung getroffen welche daraufhin anfing zu brennen. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde der Gasversorger alarmiert um den Schieber in etwa fünf Kilometer Entfernung zu schließen. Bis zu dem Zeitpunkt wurde das Gebiet abgesperrt und mehrere kleinere Vegetationsbrände abgelöscht. Nachdem die Gasleitung nicht mehr brannte wurden mehrere Sicherheitsmessungen durchgeführt welche unauffällig waren. Die Löschgruppe Hönnepel konnte nach ca 30 Minuten die Einsatzstelle verlassen. Die Gruppen Appeldorn und Niedermörmter konnten nach drei Stunden unter Einsatzleitung von Roland Matenaer wieder eingerückt. Der Baggerführer kam mit dem Schrecken davon. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Es waren 18 Feuerwehrmänner und Frauen an dem Einsatz beteiligt. Die Straße wurde während des Einsatzes durch die Polizei gesperrt.

