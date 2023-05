Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter reißt Seniorin Kette vom Hals

Kaarst (ots)

Eine 83-jährige Kaarsterin fuhr am Samstag (20.05.), gegen 17:55 Uhr, nach einem Einkauf mit ihrem Fahrzeug in ihre Garage, welche sich an der Straße "Effertzfeld" auf einem Garagenhof in Kaarst befindet.

Noch auf dem Gelände wurde sie von einem fremden Mann angesprochen, welcher sich am Rand des Garagenhofes befand. Dieser hielt ihr eine Visitenkarte hin, welche sie an sich nahm. Als die Seniorin sich nach vorne beugte, um die Karte besser lesen zu können, griff der unbekannte Mann in ihre Richtung und riss mit Gewalt eine Kette von ihrem Hals.

Er flüchtete vom Garagenhof auf die Nettestraße, die er nach rechts in Richtung Hinterfeld weiterlief.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie der mutmaßliche Tatverdächtige in einen silber-grauen Pkw einstieg und in unbekannte Richtung wegfuhr.

Der Unbekannte sei zwischen 35 und 40 Jahren und habe eine kräftigere Statur. Sein Erscheinungsbild wurde als "südländisch" beschrieben und er trug seine schwarzen Haare mittellang. Er hatte eine dunkle Jacke, ein helles Oberteil und eine blaue Jeanshose an.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell