LPD-EF: Europe's Most Wanted "Game Over - You could bring them down" Aktuelle Öffentlichkeitsfahndung der Thüringer Polizei nach Betäubungsmittelhändler aus Armenien mit Hilfe von EUROPOL

Erfurt (ots) - Die Polizei Thüringen möchte darüber informieren, dass anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022, in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, in Erfurt in einem Radius von 1,2 km um den Domplatz eine Drohnenflugverbotszone eingerichtet wird. In dieser Zone ist das Betreiben (aufsteigen lassen/fliegen) jeglicher unbemannter Luftfahrzeuge untersagt. Ebenfalls gibt es Beschränkungen im Bereich der bemannten Luftfahrt ...

mehr