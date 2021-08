Feuerwehr Niederzier

FW Niederzier: Kommandowagen als Spende an Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenahr übergeben

Niederzier (ots)

Am Dienstag, den 10.08.2021 haben sich Bürgermeister Frank Rombey und Sebastian Cremer von der Feuerwehr Gemeinde Niederzier auf den Weg in die Verbandsgemeinde Altenahr gemacht, um dort einen Audi A6 Avant Quattro als Kommandowagen an den zuständigen Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr und stellv. Kreisbrandinspektor im Kreis Ahrweiler, Frank Linnarz zu übergeben.

Die Idee zu dieser Spende wurde durch die Fa. BARON Industries aus Oberzier geboren. Sebastian Cremer, der neben seiner Tätigkeit als Einheitsführer der Löschgruppe Oberzier Geschäftsführer dieser Firma ist, hatte dieses Fahrzeug von der Feuerwehr Bad Königshofen in Zahlung genommen, und wandte sich mit der Idee dieses Fahrzeug zu Spenden an die Feuerwehr Niederzier sowie an Bürgermeister Frank Rombey.

Innerhalb der Feuerwehr Niederzier herrschte schnell Einigkeit dieses Vorhaben zu unterstützen. Die Gesamt Spendensumme in Höhe von 3.750 Euro setzt sich somit aus Mitteln der Gemeinschaftskasse der Feuerwehr der Gemeinde Niederzier, der Fa. Baron Industries und Spenden über das eingerichtete Spendenkonto der Gemeinde Niederzier zusammen. Hervorheben möchten wir noch eine Private Einzelspende i.H.v. 500,- EUR aus der Löschgruppe Krauthausen.

Vor Ort konnte man sich noch ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen. Die Ausführungen und Berichte des Wehrleiters Linnarz waren kaum zu glauben und sehr bedrückend.

Man kann sich nicht einmal annähernd vorstellen, was die Menschen dort gerade erleben und durchmachen müssen.

Wir sind sehr froh und glücklich wenigstens einen kleinen Beitrag mit dieser Spende beisteuern zu können und bedanken uns bei allen die dies ermöglicht haben.

