Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Minden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Minden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 07.08.2026, wurde ein 20-jähriger Mann aus Minden durch einen Axthieb lebensgefährlich am Kopf verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in einem Mehrparteienhaus in der Stiftsallee aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatten sich Angehörige einer Familie zum Karten spielen getroffen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache soll dann ein 51-jähriger Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit gegen 00:20 Uhr seinem 20-jährigen Neffen mit einer Axt gegen den Kopf geschlagen und lebensgefährlich verletzt haben. Zwei Familienmitglieder gingen sofort dazwischen und informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Der dringend Tatverdächtige und die zwei Familienmitglieder erlitten leichte Verletzungen.

Der 51-Jährige wurde am Freitagnachmittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld, vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

Die Mordkommission, unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens, setzt sich zusammen aus Beamten der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke und des Polizeipräsidiums Bielefeld.

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