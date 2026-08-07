Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Angebliche Mitarbeiter eines Energieversorgers klingeln an den Haustüren

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Gellershagen- Bielefelder informierten heute, 07.08.2026, die Polizei über Betrüger, die an ihrer Haustür versuchten ihre Daten zu erlangen.

Ein unbekannter Mann suchte gegen 12:20 Uhr Anwohner der Kopernikusstraße auf und gab sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus. Er versuchte die Bielefelder zur Herausgabe ihrer Daten zu bewegen, was jedoch nicht gelang. Eine Bielefelderin bemerkte, dass die Visitenkarte des Mannes nicht mit dem Logo der getragene Firmenweste übereinstimmte und rief die Polizei.

Der Täter wurde als südländisch aussehend, circa 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und mit Halbglatze, beschrieben.

Gegen 13:00 Uhr klingelten zwei Männer bei Anwohnern der Gustav-Freitag-Straße und gaben auch hier an, für einen Energieversorger zu arbeiten. Sie fragten nach den Vertragsdaten der Energieanbieter der Bielefelder. Die Bielefelder gaben keine Daten an, sondern riefen die Polizei.

Einer der Betrüger wird als südländisch aussehend, von gepflegtem Erscheinungsbild und mit einem weißen Shirt bekleidet beschrieben. Sein Begleiter sollte ein Auszubildener sein. Er hatte lange blonde Haare. Die Täter konnten bislang nicht angetroffen werden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

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