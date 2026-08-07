POL-BI: Widersprüche bei Unfall mit Pedelec-Fahrer
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Pedelec-Fahrer erlitt bei einem Unfall am Donnerstag, 06.08.2026, leichte Verletzungen. Seine Unfallbeschreibung widerspricht einer Zeugenaussage.
Ein 39-jähriger Bielefelder befuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Pedelec die Straße An der Tonkuhle in Fahrtrichtung Quellenhofweg und kam nach passieren des Kreisverkehrs auf dem Quellenhofweg zu Fall. Er lehnte die Versorgung der dabei erlittenen leichten Verletzungen ab.
Gegenüber den Polizisten äußerte der Bielefelder, dass ihn ein blauer "18 Tonner Gerüstbauwagen" geschnitten habe und er deshalb gestürzt sei.
Zeugenaussagen zufolge, stürzte der Pedelec-Fahrer jedoch ohne Fremdeinwirkung.
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