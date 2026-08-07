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Polizei Bielefeld

POL-BI: Widersprüche bei Unfall mit Pedelec-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Pedelec-Fahrer erlitt bei einem Unfall am Donnerstag, 06.08.2026, leichte Verletzungen. Seine Unfallbeschreibung widerspricht einer Zeugenaussage.

Ein 39-jähriger Bielefelder befuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Pedelec die Straße An der Tonkuhle in Fahrtrichtung Quellenhofweg und kam nach passieren des Kreisverkehrs auf dem Quellenhofweg zu Fall. Er lehnte die Versorgung der dabei erlittenen leichten Verletzungen ab.

Gegenüber den Polizisten äußerte der Bielefelder, dass ihn ein blauer "18 Tonner Gerüstbauwagen" geschnitten habe und er deshalb gestürzt sei.

Zeugenaussagen zufolge, stürzte der Pedelec-Fahrer jedoch ohne Fremdeinwirkung.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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