PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Grablichter-Diebstahl dank Zeugen geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte am Freitag, 07.08.2026, Diebe und benachrichtigte die Polizei, die das Duo vorläufig festnehmen konnte.

Ein Bielefelder ging gegen 06:25 Uhr mit seinem Hund über den Friedhof an der Brackweder Straße, als er verdächtige Geräusche wahrnahm. Er sah sich um und bemerkte eine Frau und einen Mann, die etwas in eine Tasche verstauten. Das Paar legte kurzzeitig die Tasche in einen Busch, holte zwei andere Taschen und nahm wenig später die im Busch versteckte Tasche wieder auf. Als sie den Friedhof in Richtung Windelsbleicher Straße verließen, folgte der Zeuge ihnen und gab den zwischenzeitlich benachrichtigen Polizisten ständig den Standort durch.

Streifenbeamten konnten das polizeibekannte Paar, einen 48-Jährigen und eine 49-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, an der Hauptstraße Ecke Windelsbleicher Straße antreffen. In ihren Taschen fanden die Polizisten fünf Grablichter, eine Vase sowie mehrere Werkzeuge. Die Diebe behauptete, die Tasche mit den Grablichtern lediglich auf dem Friedhof gefunden zu haben. Beide wurden vorläufig festgenommen. Dabei fiel auf, dass die Frau den Polizeibeamten falsche Personalien genannt hatte. Die Werkzeuge sowie die Grablichter wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnten die Täter die Polizeiwache wieder verlassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 11:32

    POL-BI: 19-Jähriger beleidigt und getreten

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sieker - Am Donnerstag, 06.08.2026, griffen drei junge Männer einen Bielefelder an der Endhaltestelle Sieker an. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand verließ ein 19-jähriger Bielefelder gegen 19:10 Uhr die Stadtbahn an der Endhaltestelle Sieker. Dort wurde er von drei jungen Männern angesprochen und aufgrund seines Kleidungsstils beleidigt. Als der 19-Jährige ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 10:40

    POL-BI: Täter nehmen Opfer Geldbörse und Pass ab

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Männer-Trio entwendete am Mittwoch, 05.08.2026, gewaltsam Portemonnaie und Ausweis ihres Opfers. Die Polizei sucht Zeugen. Streifenbeamte erhielten gegen 14:30 Uhr einen Einsatz an der Teichstraße, nahe der Siechenmarschstraße. Verschiedene Zeugen berichteten den Polizisten, dass sie eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bemerkt hätten. Eine Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren