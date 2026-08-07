Polizei Bielefeld

POL-BI: Grablichter-Diebstahl dank Zeugen geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte am Freitag, 07.08.2026, Diebe und benachrichtigte die Polizei, die das Duo vorläufig festnehmen konnte.

Ein Bielefelder ging gegen 06:25 Uhr mit seinem Hund über den Friedhof an der Brackweder Straße, als er verdächtige Geräusche wahrnahm. Er sah sich um und bemerkte eine Frau und einen Mann, die etwas in eine Tasche verstauten. Das Paar legte kurzzeitig die Tasche in einen Busch, holte zwei andere Taschen und nahm wenig später die im Busch versteckte Tasche wieder auf. Als sie den Friedhof in Richtung Windelsbleicher Straße verließen, folgte der Zeuge ihnen und gab den zwischenzeitlich benachrichtigen Polizisten ständig den Standort durch.

Streifenbeamten konnten das polizeibekannte Paar, einen 48-Jährigen und eine 49-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, an der Hauptstraße Ecke Windelsbleicher Straße antreffen. In ihren Taschen fanden die Polizisten fünf Grablichter, eine Vase sowie mehrere Werkzeuge. Die Diebe behauptete, die Tasche mit den Grablichtern lediglich auf dem Friedhof gefunden zu haben. Beide wurden vorläufig festgenommen. Dabei fiel auf, dass die Frau den Polizeibeamten falsche Personalien genannt hatte. Die Werkzeuge sowie die Grablichter wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnten die Täter die Polizeiwache wieder verlassen.

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