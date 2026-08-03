POL-BI: Zeugen nach Pfefferspray-Einsatz gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 02.08.2026, setzte ein Unbekannter gegen einen Bielefelder Pfefferspray ein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen
Streifenpolizisten wurden gegen 06:05 Uhr zu einem Einsatz zum Albrecht-Delius-Weg Ecke Artur-Ladebeck-Straße gerufen. Als sie dort eintrafen wurde bereits ein 21-jähriger Bielefelder in einem Rettungswagen versorgt. Er äußerte gegenüber den Polizisten, dass ein Unbekannter ihm gegen 05:55 Uhr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hätte. Durch den Angriff erlitt der Bielefelder leichte Verletzungen Nach dem Angriff soll der Täter weiter entlang des Albrecht-Delius-Wegs in Richtung Gleise geflüchtet sein. Eine Täterbeschreibung war dem Opfer nicht möglich.
Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.
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