PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 31. Kalenderwoche

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 31. Kalenderwoche
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Bielefeld (ots)

Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche.

Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche in Bielefeld aus der Vorwoche verzeichnet.

Die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Karte ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen.

In der 31. KW verzeichnete die Polizei 5 Wohnungseinbrüche in Bielefeld.

Die Polizei Bielefeld rät zum Schutz vor Einbruch: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/ Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Die Polizei Bielefeld berät Sie gerne, welche Sicherungsalternativen für Ihr Zuhause geeignet sind. Ein Anruf genügt: 0521/5837-2555.

Durch Aufmerksamkeit kann jede Bürgerin und jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Sie möchten sich weiter informieren? Auf unserer Präventionsseite K-EINBRUCH bieten wir Ihnen umfassende Informationen rund um das Thema Einbruchschutz: https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 13:38

    POL-BI: Taschendiebe in Geschäften

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstag, 30.07.2026, sind drei Bielefelderinnen in der Mittagszeit Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Alle bewahrten ihre Portemonnaies in separaten Taschen auf und bemerkten den direkten Zugriff der Taschendiebe auf ihre Geldbörsen nicht. Zwei betroffene Frauen beschrieben Frauen als Tatverdächtige. Als eine 74-jährige Bielefelderin ein Modegeschäft an der ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:28

    POL-BI: Irrtümliche Vollbremsung führt zu Unfall

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer dachte, er sei falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren und bremste stark ab. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, vollzog ein Busfahrer hinter ihm eine Gefahrenbremsung. Ein Kind erlitt leichte Verletzungen. Gegen 21:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Porsche Cayenne den Jahnplatz in Richtung Turnerstraße. Als er nach einer roten Ampelphase ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 12:46

    POL-BI: Goldkette vom Hals gerissen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht einen Räuber, der einem Bielefelder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30.07.2026, an der Herforder Straße eine Goldkette mit einem Kreuzanhänger vom Hals riss. Gegen 23:20 Uhr kam der 36-jährige Bielefelder am Hauptbahnhof an und ging dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Täter folgte ihm und fragte schließlich an der Herforder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren