POL-BI: Spiegel abgetreten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 02.08.2026, beschädigte ein Unbekannter mehrere PKW.
Gegen 09:55 Uhr meldete eine Bielefelderin in der Marktstraße, zwischen dem Niederwall und der Turnerstraße, mehrere beschädigte PKW. Die hinzugerufenen Streifenbeamten stellten an einem grauen Hyundai i10, einem Mercedes Vito sowie an einem weißen Fiat 500 jeweils einen rechten abgetretene Außenspiegel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.
Zwischen 03:00 und 04:00 Uhr hatten Anwohner randalierende Personen an der Marktstraße wahrgenommen.
Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern und möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.
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