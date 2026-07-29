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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall und Flucht nach Rotlichtverstoß

POL-BI: Unfall und Flucht nach Rotlichtverstoß
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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Mittwoch, 29.07.2026, kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem Opel im Kreuzungsbereich der Bleichstraße und der Wilhelm-Bertelsmann-Straße. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer dauern an.

Gegen 00:25 Uhr befuhr eine 26-jährige Bielefelderin mit einem Opel Corsa die Wilhelm-Bertelsmann-Straße in Richtung Heeper Straße. Als sie nach links in die Bleichstraße abbiegen wollte, kam von dort ein grauer Cupra Formentor mit Herforder Kennzeichen, der nach rechts in die Wilhelm-Bertelsmann-Straße einbiegen wollte.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand fuhr der Unbekannte bei Rotlicht und kollidierte dann seitlich mit dem Corsa. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Fahrer über die Wilhelm-Bertelsmann-Straße in Richtung Eckendorfer Straße.

Die 26-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Bielefelderin merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos und beschrieb den Polizisten den Fahrer. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall, zum Formentor oder zum Unfallfahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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