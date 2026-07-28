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Polizei Bielefeld

POL-BI: Bremsen versagen - Unfall mit alkoholisiertem und unter Drogen stehenden Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide-

Am Sonntagmittag, 26.07.2026, verursachte ein unter Alkohol und Drogen stehender Fahrer ohne Fahrerlaubnis einen Unfall. Die Bremsanlage seines Fahrzeugs war funktionslos.

Ein 23-jähriger Bielefelder fuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Donauschwabenstraße in Richtung Schelpmilser Weg und bog dort nach links in Richtung Herforder Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Touran eines 19-jährigen Bielefelders, der den Schelpmilser Weg in Richtung Eckendorfer Straße befuhr. Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt wurden. Seine Beifahrerin sowie der Ford-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 12000 Euro geschätzt.

Beim Eintreffen der Polizisten wiesen die Rettungskräfte auf möglichen Alkoholkonsum des Ford-Fahrers hin. Der 23-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass die Bremsen des Fords nicht funktioniert hätten. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Ein Alkoholvortest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv.

Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache Blutproben. Der Ford wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Dabei bestätigte der Abschlepper eine vollkommen funktionslose Bremsanlage.

Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie berauschender Mittel wurden eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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