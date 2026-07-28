Polizei Bielefeld

POL-BI: Straßenraub - Unbekannter bietet Massage an

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Erneut ist am Montag, 27.07.2026, Goldschmuck auf offener Straße geraubt worden. Eine Bielefelder Seniorin erhielt ungefragt das Angebot zu einer Rückenmassage. Als der Unbekannte ihre Schultern berührte, bemerkte sie, dass der Verschluss ihrer Halskette bereits geöffnet war.

Die ältere Dame war gegen 12:50 Uhr an der Gotenstraße in ihrer Nachbarschaft unterwegs, als sie ein fremder Mann ansprach. Er stellte sich als angeblicher Chiropraktiker vor, der in einer nahegelegenen Praxis arbeiten würde und bot direkt eine Massage an. Ungebeten legte er dazu seine Hände auf die Schulterpartie der Frau. Während sie mehrfach ihre Ablehnung zum Ausdruck brachte, bemerkte sie, dass der Unbekannte ihre Goldkette von ihrem Hals nehmen wollte.

Während es der Seniorin gelang, ihre Halskette festzuhalten, zog der Mann so kräftig, bis er die Goldkette in seinen Händen hielt. Er verschwand in Richtung der Germanenstraße.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Aussehen besitzen. Er hatte kurze Haare und wirkte mit seinem weißen Hemd und einer schwarzen Hose chic gekleidet.

Die Polizei rät misstrauisch zu werden, wenn Sie von fremden Personen auf der Straße angesprochen werden, die zudem sehr deutlich die körperliche Nähe zu Ihnen suchen.

Versuchen Sie, Abstand zu der unbekannten Person zu halten und bitten Sie andere Passanten um Hilfe oder dass diese die Polizei unter dem Notruf 110 verständigen.

Informieren Sie immer die Polizei, auch wenn Sie das Fehlen Ihres Schmucks erst später bemerken oder es dem Täter nicht gelungen ist, etwas zu stehlen oder zu rauben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidiums Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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