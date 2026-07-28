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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch im Drogeriemarkt - Täter gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25.07.2026, löste ein Einbrecher in einem Geschäft in der Bahnhofstraße einen Alarm aus. Der polizeibekannte Einbrecher und Ladendieb wurde im Zuge der Fahndung gefasst.

Gegen 04:00 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei einen Einbruch in ein Geschäft an der Bahnhofstraße, im Bereich zwischen der Arndtstraße und der Karl-Eilers-Straße. Beim Eintreffen der Beamten war der Einbrecher in eine zunächst unbekannte Richtung geflüchtet.

Da der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Polizisten eine Täterbeschreibung nennen konnte, fahndeten die Beamten zielgerichtet im Umfeld des Tatortes. Schließlich erblickten sie den beschriebenen Mann an der Niedernstraße und kontrollierten ihn.

Der Einbrecher, ein wohnungsloser 38-jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, gab an, dass er mehrere Bier getrunken und Drogen konsumiert habe. Den Einbruch habe er nicht begangen. Er wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun für die Tat verantworten.

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Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

 
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