Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkenes Duo führt Fahrerwechsel durch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am frühen Montagmorgen, 27.07.2026, meldete ein Lkw-Fahrer ein verdächtiges Auto auf der Autobahn und liefert der Polizei wichtige Hinweise.

Gegen 05:50 Uhr befuhr ein 63-jähriger Stukenbrocker mit einem Lkw die A2 in Richtung Hannover. In Höhe der Anschlussstelle Herford-Bad Salzuflen bemerkte er einen Opel Zafira, welcher in Schlangenlinien auf zwei Spuren und mit rund 35 km/h durch eine Baustelle fuhr. Dabei hatte der Opel-Fahrer mehrere Beinahe-Unfälle mit Baustellenbaken.

Das Auto hielt auf dem Seitenstreifen, kurz vor der Anschlussstelle Herford Ost. Der Lkw-Fahrer hielt vor dem Opel und sah, dass die Insassen einen Fahrerwechsel durchführten. Der Lkw-Fahrer stieg aus, sprach die Männer an, erhielt aber keine Reaktion. Er versuchte zudem vergeblich den Zündschlüssel des Zafiras an sich zu nehmen, um eine weitere Gefahr zu verhindern.

Als die Beamten eintrafen und zum Opel gingen, fuhr dieser plötzlich mit einem aufheulenden Motor los. Der Stukenbrocker stand zu diesem Zeitpunkt neben dem Auto, hielt sich an diesem fest und erlitt leichte Verletzungen, als er stürzte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten die zwei Insassen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit schließlich kontrollieren.

Der 47-Jährige, der bis zum Fahrerwechsel gefahren war, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 40-Jährige, der danach fuhr, wollte sich nicht äußern. Ein bei beiden Männern durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Beiden wurde im Anschluss durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der Opel Zafira mit tschechischer Zulassung wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Beide Männer leisteten jeweils Sicherheitsleistungen. Sie müssen sich nun für die Trunkenheitsfahrt, für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und die gefährliche Körperverletzung verantworten.

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