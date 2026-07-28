Polizei Bielefeld

POL-BI: Tatverdächtiger identifiziert - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Nach einer sexuellen Belästigung am Dienstag, 28.04.2026, hatte die Polizei Bielefeld das Foto eines tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. Die abgelichtete Person wurde identifiziert.

Wie berichtet, hatte die Kriminalpolizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines tatverdächtigen Mannes gebeten. Nach einem Zeugenhinweis geriet ein Mann aus Enger in den Fokus der Ermittler.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe. Es wird darum gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6319930

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell