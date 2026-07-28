POL-BI: Tatverdächtiger identifiziert - Öffentlichkeitsfahndung beendet
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Gellershagen - Nach einer sexuellen Belästigung am Dienstag, 28.04.2026, hatte die Polizei Bielefeld das Foto eines tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. Die abgelichtete Person wurde identifiziert.
Wie berichtet, hatte die Kriminalpolizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines tatverdächtigen Mannes gebeten. Nach einem Zeugenhinweis geriet ein Mann aus Enger in den Fokus der Ermittler.
Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe. Es wird darum gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen.
Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6319930
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell