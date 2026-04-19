Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Erfolgreicher Abschluss der Feuerwehr-Grundausbildung im Landkreis Esslingen

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Esslingen (ots)

Vom 26. Februar bis zum 18. April 2026 absolvierte eine Gruppe von 25 Feuerwehrangehörigen aus dem gesamten Landkreis Esslingen ihre Grundausbildung mit großem Erfolg. Der intensive Lehrgang umfasste insgesamt 90 Unterrichtseinheiten und stellte hohe Anforderungen an Engagement und Organisation - sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder. Die Ausbildung wurde von der Feuerwehr Ostfildern in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Denkendorf geplant und durchgeführt. Ziel war es, den Nachwuchskräften fundierte theoretische und praktische Kenntnisse für den Einsatzdienst zu vermitteln und sie optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Am letzten Ausbildungstag standen praxisnahe Übungen im Vordergrund. Bei der Firma Gross in Köngen trainierten die Teilnehmenden am Vormittag verschiedene Einsatzszenarien im Rahmen von Stationsausbildungen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der technischen Hilfeleistung, insbesondere dem professionellen Zerschneiden von Fahrzeugen, um im Ernstfall schnell und sicher helfen zu können. Nach dem erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Theorietests präsentierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachmittag um 15 Uhr ihr Können bei der großen Abschlussübung. Vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern zeigten sie eindrucksvoll, wie gut sie auf die Herausforderungen des Einsatzdienstes vorbereitet sind. Die Übung bildete den krönenden Abschluss des Lehrgangs und verdeutlichte die hohe Qualität der vermittelten Ausbildung. Bei der Urkundenübergabe lobte Ausbildungsleiter Frank Deutsch von der Feuerwehr Ostfildern: "Ihr habt eindrucksvoll bewiesen, dass ihr bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und für die Sicherheit der Bevölkerung einzutreten". Hervor hob Deutsch auch den Teamgeist und das Engagement, das alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezeigt haben. Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Esslingen, Carsten Zander: "Das Feuerwehr schon lange kein reines Männerthema mehr ist, wurde hier sehr deutlich. Fast ein Drittel der Teilnehmenden war Frauen." Ein besonderer Dank gilt allen Ausbilderinnen und Ausbildern, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für den reibungslosen Ablauf und die hohe Qualität der Ausbildung eingesetzt haben. Den Absolventinnen und Absolventen wünschen wir für ihre weitere Laufbahn in der Feuerwehr viel Erfolg und stets eine gesunde Rückkehr von ihren Einsätzen und Übungen.

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