Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen E-Scooter und Linienbus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Montagabend, 27.07.2026, ist eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin bei dem Zusammenstoß mit einem Linienbus an der Kreuzung Körnerstraße und Turnerstraße lebensgefährlich verletzt worden. Sie verstarb noch am Abend nach Reanimationsmaßnahmen in einem Bielefelder Krankenhaus.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr die 18-Jährige ohne einen festen Wohnsitz gegen 21:35 Uhr auf der Körnerstraße in Richtung der Turnerstraße. Als sich zeitgleich ein Linienbus auf der Turnerstraße in Richtung der Rohrteichstraße näherte, hielt eine 35-Jährige aus dem Kreis Gütersloh mit ihrem BMW aufgrund des Stopp-Zeichens an der Haltlinie der Körnerstraße.

Die 18-Jährige soll sich auf dem Leih-E-Scooter dem BMW von hinten genähert haben und links an dem Pkw vorbei gefahren sein. Sie soll an der Kreuzung ein Stopp-Zeichen missachtet und nicht angehalten haben. Die 18-Jährige stieß mit dem herannahenden Linienbus, der aus Richtung der Friedrich-Verleger-Straße kam, zusammen. Der 60-jährige Busfahrer soll noch versucht haben, der E-Scooter-Fahrerin auszuweichen. Er beförderte in seinem Gelenkbus etwa 20 Fahrgäste.

Die Unfallaufnahme der Polizei wurde durch das Bielefelder VU-Team übernommen, dass seine Arbeiten gegen 00:50 Uhr an der Unfallstelle beendete und die Sperrung der Kreuzung aufhob. Der beschädigte E- Scooter wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Der Linienbus wies Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront auf und blieb fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen soll etwa 6.500 Euro betragen. Neben einem Notarzt und Rettungssanitätern, die sich um die verletzte E-Scooter-Fahrerin kümmerten, war die Feuerwehr Bielefeld unter anderem mit Notfallseelsorgern vor Ort im Einsatz. Sie übernahmen die Betreuung von anwesenden Autofahrern, Passanten und anderen Zeugen.

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