Polizei Bielefeld

POL-BI: Markensportkleidung gestohlen - Wiederholungstäter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nachdem zwei Ladendiebe am Samstag, 25.07.2026, Markenkleidung entwendeten, befinden sie sich in Haft.

Zwei Ladendetektive beobachteten gegen 14:30 Uhr in einem Sportgeschäft an der Bahnhofstraße zwei verdächtige Männer. Das Duo nahm drei Marken-Jacken und eine Marken-Hose aus einem Regal, ging damit in eine Ecke des Geschäftes, präparierte die Beute und steckte sie in einen mitgebrachten Rucksack. Als die Diebe das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verließen, stoppten die Detektive sie bereits vor der Tür.

Den hinzugerufenen Streifenbeamten gegenüber äußerten sich der polizeibekannte 21- und 27-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz nicht. Die Ermittlungen ergaben, dass beide Täter bereits am Vortag bei einem Diebstahl aus einem anderen Sportgeschäft an der Bahnhofstraße erwischt worden waren. Kriminalbeamte führten die Täter dem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

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