Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad-Fahrer nach Unfall gesucht

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Samstagabend, 25.07.2026, schnitt ein Radfahrer die Kurve, so dass ein anderer Fahrrad-Fahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht den flüchtigen Radfahrer.

Ein 70-jähriger Bielefelder fuhr um 19:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Hauptstraße in Richtung Artur-Ladebeck-Straße und zeigte mit seinem Arm seinen weiteren Fahrtweg in Richtung der Straße Lönkert an. Aus der Straße Lönkert kam ihm ein Fahrrad-Fahrer, entgegen der Fahrtrichtung, entgegen. Um den Zusammenstoß zu verhindern, wich der Bielefelder aus, stieß dabei gegen einen geparkten PKW und kam zu Fall. Der andere Fahrrad-Fahrer setzte währenddessen unbeirrt seine Fahrt in Richtung Brackwede Kirche fort. Der Sachschaden an dem PKW wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Der flüchtige Mann wird als Anfang 40, mit kurzen weißen Haaren, von europäischem Aussehen und bekleidet mit einem beigen Pullover beschrieben. Er soll ein schwarzes E-Bike gefahren haben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

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