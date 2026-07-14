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Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Besenstiel am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montagnachmittag, 13.07.2026, schlug ein Unbekannter einen Hiddenhausener mit einem Besenstiel. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Streifenwagen der Polizei wurde gegen 16:55 Uhr zur Turnerstraße gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen Rettungswagen, in dem ein verletzter 38-jähriger Hiddenhausener versorgt wurde. Der Verletzte schilderte, sich auf dem Kesselbrink aufgehalten zu haben, als er einen Streit zwischen Szeneangehörigen bemerkt habe. Als er zu den Personen gegangen sei, habe er unvermittelt von einer unbekannten männlichen Person einen Schlag mit einem Besenstielt gegen den Kopf erhalten.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die Fahndung der hinzugerufenen Polizisten nach dem flüchtigen Täter verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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