Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Besenstiel am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montagnachmittag, 13.07.2026, schlug ein Unbekannter einen Hiddenhausener mit einem Besenstiel. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Streifenwagen der Polizei wurde gegen 16:55 Uhr zur Turnerstraße gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen Rettungswagen, in dem ein verletzter 38-jähriger Hiddenhausener versorgt wurde. Der Verletzte schilderte, sich auf dem Kesselbrink aufgehalten zu haben, als er einen Streit zwischen Szeneangehörigen bemerkt habe. Als er zu den Personen gegangen sei, habe er unvermittelt von einer unbekannten männlichen Person einen Schlag mit einem Besenstielt gegen den Kopf erhalten.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die Fahndung der hinzugerufenen Polizisten nach dem flüchtigen Täter verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

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