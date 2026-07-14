POL-BI: Wertsachen vor die Tür gelegt - Falsche Polizisten aktiv
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Betrüger erbeuteten unter Vortäuschung eines Überfalls am Samstag, 11.07.2026, an der Detmolder Straße Geld und Wertsachen.
Ein falscher Polizist rief gegen 12:00 Uhr eine 84-jährige Bielefelderin an und behauptete, dass sich in ihrer Nachbarschaft ein Raubüberfall ereignet habe. Um die Vermögenswerte der Bielefelderin zu sichern, solle sie ihre Bankkarte samt PIN und Bargeld vor die Haustür, im Bereich zwischen der Lortzing- und Regerstraße, legen. Ein Polizist würde diese zur sicheren Verwahrung abholen. Nachdem die Bielefelderin den Anweisungen nachgekommen war, schöpfte sie nach einiger Zeit Verdacht und rief die Polizei. Ihre Wertsachen waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeholt worden.
Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.
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