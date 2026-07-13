Polizei Bielefeld

POL-BI: Schuhe getauscht und Trikot gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb tauschte am Samstag, 11.07.2026, seine Schuhe gegen neue Sportschuhe und stahl zudem noch ein Trikot.

Ein Mann nahm in einem Sportgeschäft an der Bahnhofstraße, gegen 13:30 Uhr, ein Karton mit einem Paar Laufschuhe aus einem Regal. Der Ladendetektiv beobachtete, wie er die Schuhe anzog und seine getragenen Schuhe in den Karton legte. Anschließend stellte der Mann den Karton mit seinem Schuhen zurück ins Regal und verließ das Geschäft mit den neuen Laufschuhen, ohne diese zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb an und geleitete ihn ins Büro. Dort fiel auf, dass der Täter ein, ebenfalls in dem Geschäft, entwendetes Trikot trug.

Die hinzugerufenen Polizisten durchsuchten den 24-jährigen Dieb aus Bielefeld mit algerischer Staatsangehörigkeit. Geld fanden sie nicht bei ihm. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell