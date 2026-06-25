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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Raumduft-Dieb

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Raumduft-Dieb
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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hillegossen - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines Ladendiebs. Wer kennt den Mann auf den Fotos?

Der vermeintliche Kunde betrat am Samstag, 04.04.2026, einen Drogeriemarkt an der Detmolder Straße, in Höhe Wappenstraße. Dort nahm er gegen 11:30 Uhr insgesamt 51 Packungen mit Raumdüften aus der Auslage, versteckte diese unter der Kleidung und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Ladendiebs geführt haben, veröffentlicht die Polizei Bielefeld nun Fotos des Tatverdächtigen im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/207795

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität des Mannes beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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