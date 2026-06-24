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Polizei Bielefeld

POL-BI: Ermittlungen nach Tumult am Jahnplatz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Nach den Gewalttätigkeiten am Jahnplatz in der Nacht von Samstag, 20.06.2026, auf Sonntag, im Nachgang eines WM-Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat eine Ermittlungsgruppe die Arbeit aufgenommen.

Ziel der Ermittlungsgruppe ist es, die begangenen Straftaten aufzuklären und beteiligte Personen zu identifizieren. Dazu werden Zeugen befragt und Handyvideos ausgewertet. Nach den bisherigen Informationen waren neben vielen friedlich feiernden Personen etwa 70 gewaltbereite Personen vor Ort.

Die aggressive Gruppe wollte nicht akzeptieren, dass das Beklettern von Bussen im Straßenverkehr verboten ist. Als Polizisten dies unterbinden wollten, kam es aus der Gruppe zu gezielten und wiederholten Provokationen gegen die Beamten und einen Diensthund.

Ein 26-jähriger Mann aus Steinhagen, mit türkischer Staatsbürgerschaft, muss sich wegen Landfriedensbruch verantworten. Er war Teil der Gruppe, provozierte die Beamten und trotz Warnungen den Diensthund mehrfach. Er wurde schließlich durch den Hund gebissen und leicht verletzt.

Die aggressive Gruppe rückte gegen die Polizisten vor und wurde durch den Einsatz von Pfefferspray zurückgehalten. Aus der Gruppe wurden Glasflaschen und auch ein Fahrrad gezielt auf die Polizisten geworfen. Im Anschluss verteilten sich die Personen in mehreren Kleingruppen und zogen sich in Nebenstraßen zurück. Auch dort soll es zum Zünden von Pyrotechnik und zu Flaschenwürfen gekommen sein.

Derzeit werten Ermittler mehrere Handyvideos aus, die zahlreiche beteiligte Personen aus der Gruppe zeigen. Ziel der Ermittlungen ist eine Identifizierung der Beteiligten und eine konkrete Zuordnung der Straftaten. Sie müssen sich dann wegen Landfriedensbruch und für den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Im Fokus der Ermittler steht nicht nur der Jahnplatz, sondern auch die Nebenstraßen.

Für Hinweise, Fotos oder Videos zu dem Tumult am Jahnplatz und in den Nebenstraßen können Daten im Hinweisportal der Polizei NRW - unter dem Ereignis: Bielefeld Tumultlage 21.06.2026 - hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/

Die Polizei erinnert: Trotz aller Euphorie und Freude im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2026, gibt es keine Ausnahmen von Regeln und Gesetzen.

Die Polizei will kein Spielverderber sein, wird jedoch da konsequent einschreiten, wo es zu Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten kommt.

Das Einsatzkonzept der Polizei wird in Bezug auf weitere WM-Spiele fortlaufend geprüft und bei neuen Erkenntnissen angepasst.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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