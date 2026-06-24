Polizei Bielefeld

POL-BI: Angriff auf dem Heimweg - Polizei sucht tatverdächtige Männer und Zeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Mithilfe bei der Aufklärung einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 33-jähriger Bielefelder am Sonntag, 21.06.2026, schwer verletzt wurde.

Der 33-Jährige war gegen Mitternacht zu Fuß unterwegs, als ihn, an einem Wohn- und Geschäftskomplex an der Arndtstraße und Mindener Straße, ein unbekannter Mann ansprach. Plötzlich soll ihn jemand von hinten gegen den Kopf geschlagen haben, so dass er auf den Boden stürzte. Im weiteren Verlauf sollen ihn vier oder fünf Personen getreten haben.

Nachdem die Angreifer verschwunden waren, ging der 33-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nachdem seine schweren Verletzungen behandelt wurden, begab er sich am Sonntagmorgen zur Polizeiwache Nord, um eine Strafanzeige zu erstatten.

Der Mann, der den Bielefelder ansprach, soll ein südländisches Aussehen und dunkle Haare haben.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

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