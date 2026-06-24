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Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer verletzt 4-Jährige und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Radfahrer, der am Dienstag, 23.06.2026, mit einem Kind auf der Kurt-Schumacher-Straße kollidierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Das Mädchen ging gemeinsam mit seiner Mutter gegen 08:45 Uhr die Jakob-Kaiser-Straße entlang und beabsichtigte, an einer Fußgängerampel bei Grün die Kurt-Schumacher-Straße zu überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg der Kurt-Schumacher-Straße stadteinwärts. Er stieß mit der Vierjährigen zusammen, die daraufhin zu Boden fiel. Mutter und Tochter machten deutlich auf sich aufmerksam. Der Radfahrer sah sich während der Fahrt um, entschuldigte sich und setzte seinen Weg weiter fort.

Er war etwa 30 bis 45 Jahre alt, hatte eine sportliche Statur und trug schwarze, sportliche Bekleidung mit einer Kappe oder einem Helm.

Der Mann und mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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