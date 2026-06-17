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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Whiskey-Dieb gesucht

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Whiskey-Dieb gesucht
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bethel- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Täter, der am Freitag, 28.11.2025, aus einem Geschäft sieben Flaschen Whiskey stahl.

Der Unbekannte nahm gegen 20:55 Uhr in den Räumen eines Supermarktes an der Artur-Ladebeck-Straße sieben Flaschen Whiskey und steckte sie in seine Kleidung. Anschließend verließ er das Geschäft ohne die Flaschen zu bezahlen.

Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Dieb?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/206885

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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