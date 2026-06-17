Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Whiskey-Dieb gesucht

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bethel- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Täter, der am Freitag, 28.11.2025, aus einem Geschäft sieben Flaschen Whiskey stahl.

Der Unbekannte nahm gegen 20:55 Uhr in den Räumen eines Supermarktes an der Artur-Ladebeck-Straße sieben Flaschen Whiskey und steckte sie in seine Kleidung. Anschließend verließ er das Geschäft ohne die Flaschen zu bezahlen.

Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Dieb?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/206885

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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