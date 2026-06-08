Polizei Bielefeld

POL-BI: Starkstromkabel gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - Zwischen Samstag, 06.06.2026, 13:00 Uhr und Sonntag, 07:45 Uhr, durchtrennten bisher unbekannte Täter ein Starkstromkabel an der Straße Hellfeld und entwendeten Teile davon.

Das Kabel war am Straßenrand zwischen zwei Stromkästen verlegt und hatte eine Länge von etwa 150 bis 200 Meter. Die Täter durchtrennten das Kabel an zwei Stellen, nahe der Stromkästen und nahmen den Mittelteil an sich.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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