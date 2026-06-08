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Polizei Bielefeld

POL-BI: Starkstromkabel gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - Zwischen Samstag, 06.06.2026, 13:00 Uhr und Sonntag, 07:45 Uhr, durchtrennten bisher unbekannte Täter ein Starkstromkabel an der Straße Hellfeld und entwendeten Teile davon.

Das Kabel war am Straßenrand zwischen zwei Stromkästen verlegt und hatte eine Länge von etwa 150 bis 200 Meter. Die Täter durchtrennten das Kabel an zwei Stellen, nahe der Stromkästen und nahmen den Mittelteil an sich.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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