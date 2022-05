Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrolle nach Fahrfehlern deckt führerscheinlose Alkoholfahrt auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Streifenbeamte bewiesen am Montag, 30.05.2022, das richtige Gespür und erwischten einen PKW-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein fuhr.

Der Fahrer eines BMW X5 geriet gegen 00:20 Uhr auf der Arthur-Ladebeck-Straße in Richtung Adenauer Platz in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Er missachtete während der Fahrt die durch Verkehrszeichen vorgeschriebene Fahrtrichtung und betätigte beim Abbiegen nicht den Blinker. Die Polizisten stoppten den BMW am Adenauer Platz und kontrollierten ihn.

Als der 47-jährige Fahrer aus Borgholzhausen seinen Führerschein vorzeigen sollte, räumte er ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zu Alkoholkonsum vor Fahrtantritt befragt, beteuerte er, vor über einer Stunde leidglich ein Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholvortest verlief eindeutig positiv.

Der BMW X5 verblieb geparkt am Kontrollort. Der Fahrzeughalter, der eine Strafanzeige wegen Zulassen des Fahren ohne Fahrerlaubnis erhält, wurde informiert.

Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (Fahren unter Alkoholeinwirkung) sind gegen den 47-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell