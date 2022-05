Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrende kollidieren - Radlerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Stieghorst - Am Mittwoch, 25.05.2022, stießen zwei, sich auf einem Radweg entgegenkommende, Radfahrende zusammen. Eine Radfahrerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer.

Gegen 13:40 Uhr kamen sich die Radfahrenden auf dem Radweg in der Parkanlage angrenzend an die Flensburger Straße entgegen. In einem durch Baumbewuchs schwer einsehbaren Kurvenscheitel, von der Flensburger Straße in Richtung Elpke, kam es zur Kollision einer 52-jährigen Frau aus Leopoldshöhe und einem 30-jährigen Bielefelder. Der Bielefelder, dessen Rad bei dem Verkehrsunfall beschädigt wurde, verletzte sich leicht. Die 52-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber der Polizei an, einen Fahrradhelm getragen zu haben.

Tipps und Tricks für ein sicheres Fahrradfahren finden Sie auf der Homepage der Polizei Bielefeld unter folgendem Link: https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/sicheres-fahrradfahren.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell