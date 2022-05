Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeugbrände im Bielefelder Stadtgebiet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 04.05.2022, setzten unbekannte Täter einen BMW an der Herforder Straße sowie einen Hyundai an der Eduard-Windthorst-Straße in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge meldete gegen 00:30 Uhr einen Brand auf dem Gelände eines Autohändlers an der Herforder Straße, nahe der Schuckenbaumer Straße. Ein 1er BMW stand bereits in Vollbrand und die Flammen waren auf die danebenstehenden Fahrzeuge, einen Renault Twingo sowie einen VW Golf Plus, übergegangen.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16500 Euro.

Ein weiterer Fahrzeugbrand ereignete sich gegen 02:40 Uhr an der Eduard-Windthorst-Straße auf einem Parkplatz am Klinikgebäude. Ein unbekannter Täter legte das Feuer an einem Hyundai Tucson. Die Polizeibeamten stellten einen Totalschaden am Fahrzeug fest.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Ermittler ordnen den ersten Brand einer Serie von weiteren Brandstiftungen zu. Diese Fahrzeuge waren zuvor zum Verkauf angeboten worden.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen den Beamten des Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 mitzuteilen.

